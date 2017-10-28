بالصور.. أهالي فيصل ينقذون 3 أطفال من الموت حرقا: "أمهم قفلت عليهم الشقة"
بالصور.. أهالي فيصل ينقذون 3 أطفال من الموت حرقا: "أمهم قفلت عليهم الشقة"
11:11 ص السبت 28 أكتوبر 2017
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التحقيقات الأولية: موقع اشتباكات "طريق الخارجة" مركزًا لتدريب إرهابيين
كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:
سطر أهالي منطقة فيصل ملحمة بطولية، صباح السبت، ونجحوا في إنقاذ 3 أطفال من بين ألسنة النيران، عقب اندلاع حريق داخل شقة.
أدخنة كثيفة تتصاعد من شقة بالطابق الخامس بعقار سكني في أحد الشوارع المتفرقة من شارع الملكة، هرع مع قاطنو المنطقة لاكتشاف مصدرها.
التحدي الأول كان أن الشقة مغلقة، لكن الأمور باتت أكثر خطورة عقب سماع الأهالي أصوات صراخ واستغاثة من الداخل، اضطروا معها لكسر الباب.
فوجئ الأهالي بألسنة النيران تنتشر رويدا رويدا من غرفة نوم الأطفال نحو باقي الغرف، ونجحوا في إنقاذ 3 أطفال من الموت المحقق، والسيطرة على الحريق.
وأفاد أحد المشاركين في عملية الإطفاء بأن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة بمفردهم "كانوا بيلعبوا بالكبريت"، موضحًا أنهم اتصلوا بوالدة الأطفال للحضور: "إزاي تسيبهم كده!".
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