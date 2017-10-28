الشرطة التركية تعتقل 49 أجنبيا مشتبها بانتمائهم لداعش
الشرطة التركية تعتقل 49 أجنبيا مشتبها بانتمائهم لداعش
11:11 ص السبت 28 أكتوبر 2017
الشرطة التركية تعتقل 49 أجنبيا مشتبها بانتمائهم لد
اسطنبول - (د ب أ):
أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم السبت، بأن الشرطة التركية اعتقلت 49 مواطنا أجنبيا في العاصمة انقرة بسبب الاشتباه بعلاقتهم بتنظيم داعش.
كانت الشرطة، قد أعلنت يوم الاربعاء الماضي، أنها ألقت القبض على 62 شخصا في اسطنبول بينهم 58 أجنبيا. وفي كلتا الحالتين، لم يكشف المسؤولون عن جنسيات المحتجزين.
ويتم اتهام تنظيم داعش بشن عدد من الهجمات في تركيا في عامي 2015 و2016 التي قتلت مئات الأشخاص. وقد كثفت الشرطة من حملتها، واحتجزت آلافهم بسبب ارتباطهم المزعوم بالمجموعة.
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