مسلحون يغتالون إمام مسجد في مدينة عدن جنوب اليمن

صنعاء - (د ب أ):

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، إمام مسجد، في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ)، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، أطلقوا وابلا من النار على عادل الشهري، وهو إمام مسجد سعد بن أبي وقّاص بمنطقة إنما، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، لاذ المسلحون بالفرار عقب تنفيذ العملية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وازدادت مؤخراً عمليات الاغتيال في مدينة عدن، والتي طالت رجال دين وناشطين محسوبين على التيار السلفي.

وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا كبيرا على الرغم من سيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، مسنودة بقوات التحالف العربي، على المحافظة بعد تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم قبل نحو عامين.