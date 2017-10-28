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نائب وزير الإسكان يكشف طرق تعويض المحال التجارية والورش بمنطقة ماسبيرو

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان يكشف طرق تعويض المحال التجارية والورش بمنطقة ماسبيرو

11:07 ص السبت 28 أكتوبر 2017

نائب وزير الإسكان يكشف طرق تعويض المحال التجارية والورش بمنطقة ماسبيرو

الدكتور أحمد عادل درويش

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عادل درويش، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة بدء التفاوض مع أصحاب المحلات والورش في منطقة مثلث مسبيرو، لافتًا إلى أنه تم انهاء التفاوض مع السكان، كلٌ حسب رغبته التي اختارها، سواء كان البقاء في المنطقة بعد تطويرها وتحمل جزء من التكلفة، أو الحصول على مقابل مادي؛ تعويضًا عن الخروج من المنطقة، أو التسكين في الأسمرات.

وأضاف "درويش" في تصريح خاص لمصراوي، أننا على وشك التوصل مع مُلاك الورش والمحلات لاتفاق نهائي، لافتًا غلى أن المحلات تقدر بـ 860 محلا، فستكون البدائل إما بالدخول بشراكة مع الدولة مقابل الحصول على جزء من الأراضي أو الحصول على تعويض مادي، وإخلاء المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد قيمة التعويضات حتى تكون مقبولة للمواطنين وتحفظ حقوقهم وتراعي مختلف الأطراف المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات سيبدأ في استلام الأرض المخصصة لبناء مساكن للشاغلين الذين اختاروا البقاء في المنطقة بعد تطويرها، بخلاف المُلاك الذين سيلتزمون طواعية بالمخطط العام الذي وضعته الدولة لتطوير المنطقة.​

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