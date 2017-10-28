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بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بذكرى معركة البرلس في عيدها القومي بحضور وزير التنمية المحلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بذكرى معركة البرلس في عيدها القومي بحضور وزير التنمية المحلية

11:05 ص السبت 28 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بعيدها القومي الـ 61، والذي يتواكب مع ذكرى انتصارات القوات البحرية المصرية في معركة البرلس التاريخية في الرابع من نوفمبر من كل عام، وذلك بمدينة برج البرلس الجديدة، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.

بدأ الاحتفال بوضع محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، إكليلًا من الزهور، على النصب التذكاري، لشهداء معركة البرلس، برفقة وزير التنمية المحلية، وأعقب ذلك عزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني لجمهورية العربية، والوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء هذه المعركة التاريخية، فيما تلقى محافظ الإقليم التهاني من القيادات التنفيذية والشعبية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

حضر مراسم الحفل، اللواء أركان حرب وليد يوسف، نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، والعميد حازم الخولي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء علي صلاح رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب رئيس مركز ومدينة برج البرلس.

يذكر أن القوات البحرية المصرية، المتمركزة في مركز البرلس بكفر الشيخ، حققت انتصارًا في الرابع من نوفمبر عام 1956، خلال العدوان الثلاثي في مصر، حيث ظهرت سفن للعدو أمام شاطئ البرلس، وأمر قائد القوات البحرية المصرية وقتها، المقدم جلال الدين الدسوقي، بعمل ستار دخان ودار حول هذه السفن، وجرى تدمير أعظم بارجة فرنسية في العالم وقتها وتسمى "جان بارت" ومدمرة بريطانية أخرى.

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