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منافذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في المنيا

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مصراوي Masrawy

منافذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في المنيا

11:04 ص السبت 28 أكتوبر 2017

منافذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بالمنيا تقوم بعمل منافذ بيع في الأحياء الرئيسية لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، وذلك في إطار رفع العبء عن المواطن ومساعدة الدولة في محاربة الغلاء الذي سببه جشع بعض التجار، مشددًا على رؤساء الأحياء والوحدات القرية، ضرورة الانتهاء من عمل المنافذ خلال شهر من انعقاد اللقاء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، بحضور رؤساء
الأحياء ورؤساء الوحدات القروية على مستوى المركز.

كما أكد رئيس المدينة على استعداد الوحدة المحلية بكامل أجهزتها لاستقبال فصل الشتاء المقبل، بما يحمله من تغيرات مناخية مشددًا على تطهير مخرات السيول بشكل مستمر وإزالة الحشائش منها، ضمانًا لسير المياه داخل المجرى المائي المخصص لها ومنعًا لحدوث أي كوارث.

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