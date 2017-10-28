نيابة الإسماعيلية تبدأ التحقيق في حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

بدأت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة نشوب حريق بمصنعين في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس الجمعة.

وأرجع رجال الدفاع المدني نشوب الحريق لوجود مصدر حراري غير معلوم، وفقًا للمعاينة المبدئية لموقع الحادث، وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث للمعاينة على الطبيعة وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وأكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إخماد الحريق والسيطرة الكاملة عليه دون وقوع خسائر بشرية، وطالب التنفيذين بإعداد تقرير تفصيلي بملابسات الموقف كاملا.

وأضاف طاهر، أن الحريق شب بمصنعين متجاورين بالمنطقة الصناعية أحدهما متخصص في صناعة العزل والنسيج والآخر متخصص في صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية وكل منهما مقام على مساحة ألف متر مربع.

وكان اللواء محمد علي شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق، وانتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث يرافقه عدد من القيادات الأمنية، كما انتقلت إلى موقع الحريق 10 سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية، كما انتقلت إلى موقع الحريق سيارة إطفاء تابعة لهيئة قناة السويس بالإضافة إلى عدد من سيارات الإطفاء التابعة لقيادة الجيش الثاني الميداني.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالتعاون مع الأجهزة المحلية بالمدينة، بعد مرور ساعة تقريبًا من التعامل مع النيران.

وأكدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، حيث إن اليوم كان عطلة رسمية والمصانع خالية من العمال.