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مقتل عامل وإصابة طالب بطلقات نارية في ظروف غامضة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل وإصابة طالب بطلقات نارية في ظروف غامضة بسوهاج

11:00 ص السبت 28 أكتوبر 2017

مقتل عامل وإصابة طالب بطلقات نارية في ظروف غامضة بسوهاج

مقتل عامل وإصابة طالب بطلقات نارية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تكثف مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي جهودها، اليوم السبت، لكشف غموض مقتل عامل وإصابة طالب بطلقات نارية متفرقة بالجسم دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

تلقى العميد أيمن أبوبكر، مأمور مركز شرطة جرجا بلاغا من الأهالي بمقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري بناحية القرعان على حافة ترعة المرة دائرة المركز.

وتبين مقتل "سعد إبراهيم عارف"، 38 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم والسابق اتهامه فـي القضيتين رقمي 147 كلي جنوب قنا لسنة 2013 "مخدرات" بالسجن 3 سنوات، 2008 جنح مركز جرجا لسنة 2015 "ضرب"، وإصابة "أحمد عبدالرحيم فهمي" 17 عامًا، طالب ويقيم بذات الناحية بطلق ناري بالفخذ الأيمن وآخر بأصبع اليد اليمنى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم والسلاح المستخدم.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3620 إداري المركز لسنة 2017.

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