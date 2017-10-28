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إخلاء 5 منازل آيلة للسقوط بالأقصر.. والمحافظ يأمر بتوفير بدائل

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مصراوي Masrawy

إخلاء 5 منازل آيلة للسقوط بالأقصر.. والمحافظ يأمر بتوفير بدائل

11:00 ص السبت 28 أكتوبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:
شكّل العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، لجنة لمعاينة منزل حدث به انهيار جزئي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى إخلاؤه خلال الأسبوع الماضي تنفيذًا لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بسرعة إزالة المنزل.

وخلص تقرير اللجنة خلال أعمال الإزالة، إلى أن هدم هذا المنزل سيؤثر على ٤ منازل أخرى ملاصقة له؛ الأمر الذى يشكل خطورة داهمة على سكانهم، لذلك جرى إخلاء المنازل الأربعة المجاورة من الأهالي والبالغ عددهم ٨ أسر، ونقل كافة الأثاث وفصل التيار الكهربي، وقطع المياه عن المنازل المضارة، والاستعانة بكباش من حملة الأقصر لإتمام الإزالة بالكامل، فيما تقدم الأهالي بالشكر لأعضاء اللجنة وانتقلوا للإقامة لدى أقاربهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات المقررة.

وتحرر المحضر رقم 5140 لسنة 2017م إداري أرمنت لإثبات الواقعة.

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