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وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي

10:59 ص السبت 28 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كفر الشيخ – (أ. ش. أ):
يشارك الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية في احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

ووصل وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظ كفر الشيخ، وعقد اجتماعًا مع المحافظ اللواء السيد نصر والذي استعرض خطة المحافظة والجهود المبذولة للقضاء على الأمية وحل مشكلة البطالة.

وطالب الشريف بتعاون المحافظة مع جامعة كفر الشيخ ومساهمة الطلاب في محو الأمية، كما دعا رئيس مدينة كفر الشيخ إلى ضرورة سرعة إنهاء مدخل المدينة الجديد خلال 10 أيام، وطالب بضرورة إعداد آخر حصر للتعديات على أراضي الدولة وخطة استغلالها.

هذا المحتوى من

Asha

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