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مزارع يتهم جاره بإشعال النار في منزله بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مزارع يتهم جاره بإشعال النار في منزله بسوهاج

10:48 ص السبت 28 أكتوبر 2017

مزارع يتهم جاره بإشعال النار في منزله بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

اتهم مزارع، اليوم السبت، آخر بإشعال النيران في منزله، بسبب خلافات الجيرة، بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بناحية العنبرية دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "حازم حامد عبدالموجود"، 47 عامًا مزارع، تم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

واتهم مالك المنزل "ع. أ. ح" 39 عامًا، مزارع بإشعال الحريق بسبب خلافات الجيرة، وأضاف بحدوث تلفيات بواجهة المنزل ومبرد مياه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5528 إداري المركز لسنة 2017.

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