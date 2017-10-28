عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم السبت، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعة و10 دقائق؛ بسبب عطل فني بجرار قطار مميز بمحطة سكة حديد طما، شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة طما بتعطل القطار رقم 157 مميز "الأقصر – الإسكندرية" بمحطة سكة حديد طما دائرة المركز.

تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة و10 دقائق.

لم ينتج عن ذلك أي تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4715 إداري المركز لسنة 2017 .