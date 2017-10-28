النيابة تصرح بدفن جثة رضيعة توفيت داخل مستشفى بعين شمس
النيابة تصرح بدفن جثة رضيعة توفيت داخل مستشفى بعين شمس
10:43 ص السبت 28 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمود السعيد:
صرَّحت نيابة عين شمس، اليوم السبت، بدفن جثة رضيعة توفيت داخل أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس، كما أمرت بضبط وإحضار والدة الطفلة التي هربت بعد ولادتها.
النيابة كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، واستمعت لعدد من طاقم التمريض بالمستشفى، وطلبت تفريغ الكاميرات بالمستشفى.
كشفت تحقيقات النيابة أن سيدة حضرت للمستشفى لإجراء عملية ولادة، وعقب والدتها طفلة، وضعتها في الحضّانة لسوء حالتها الصحية، ثم لاذت بالفرار، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
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