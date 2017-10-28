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دراسة: جراحات المياه البيضاء تقلل خطر الوفاة بين النساء الأكبر سنا

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دراسة: جراحات المياه البيضاء تقلل خطر الوفاة بين النساء الأكبر سنا دراسة: جراحات المياه البيضاء تقلل خطر الوفاة بين النساء الأكبر سنا

التحرير

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كشفت دراسة طبية حديثة عن أن النساء الأكبر سنا اللاتي يخضعن لجراحات (المياه البيضاء) يتراجع بينهن خطر الوفاة بنسبة 60%.

وأجريت الدراسة على  74 سيدة تعاني من إعتام عدسة العين، بما في ذلك 41 سيدة خضعن لعملية إعتام عدسة العين، وكان متوسط أعمارهن 71 عاما.

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وأشارت نتائج الدراسة -التي أجريت في جامعة نيويورك- إلى ارتباط جراحات إعتام عدسة العين بانخفاض بنسبة 60% في جميع أسباب الوفاة، وانخفاض الوفاة بنسبة تراوحت ما بين 37 - 69 % بسبب الأمراض الرئوية والمعدية والعصبية والأوعية الدموية والسرطان.

يُذكر أن دراسات سابقة أشارت إلى وجود ارتباط بين جراحة إعتام عدسة العين وانخفاض المخاطر من جميع أسباب الوفيات المحتملة من خلال آلية تحسين الحالة الصحية والاستقلال الوظيفي.

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التحرير

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