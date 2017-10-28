ضبط 6 أشخاص تعدوا بالضرب على أفراد أمن بمستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم السبت، 6 أشخاص لاعتدائهم على أفراد الأمن الإداري بجامعة سوهاج وإصابتهم، وإحداث تلفيات بباب الاستقبال بسبب منعهم من دخول حجرة الكشف مع أحد أقاربهم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى سوهاج الجامعي قسم شرطة ثان سوهاج، باعتداء عدد من الأفراد على كل من "وليد. ع." و"ه.ق.ج" و"أ. ع. أ" أفراد أمن بالمستشفى، وإحداث إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتلفيات بباب غرفة الاستقبال بسبب رفض أفراد الأمن دخول المشكو فـي حقهم غرفة الكشف الطبي صحبة أحد أقاربهم.

جرى ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7438 جنح القسم لسنة 2017.