ننشر أسماء الفائزين بقرعة أراضي الإسكان بـ 15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان، أسماء الفائزين في قرعة الأراضي الإسكان الأكثر تميزا، في مدينة 15 مايو، والتى تم إجرائها يوم 25 أكتوبر الجاري، بنادي المقاولون العرب.

ولمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة 15 مايو.. اضغط هنا:

ويستمر إجراء القرعة العلنية لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي، والتي تم طرحها في 19 مدينة جديدة، خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 29 أغسطس، حتى يوم 25 نوفمبر 2017. وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.​