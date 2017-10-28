محترف «دوبلاج» الكارتون وشارك في «مذيع العرب».. 10 معلومات عن محمود عامر

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وجه غير معروف، يمتاز بصوت مميز ومحبب إلى الأطفال، لذا شارك في عدد كبير من أفلام الكارتون، لكن تقدم به العمر دون إحراز أي نوع من أنواع الشهرة، فقرر ترك "الدوبلاج" والتركيز على التمثيل، لكن لم يجد الفرصة، حتى فاجئ المحيطين به بالظهور في برنامج "مذيع العرب"، على قناة الحياة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان محمود عامر.

1- ولد في 28 أكتوبر 1955، بمدينة الإسماعيلية.

2- هاجر مع أسرته من الإسماعيلية إلى الشرقية بعد العدوان الثلاثي على مصر.

3- حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

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4- درس التمثيل، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، عام 1983.

5- عمل فور تخرجه بعدد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، ثم قرر الاتجاه للعمل بمجال الأطفال.

6- من أبرز الأفلام التي شارك بها: "زمن أبو الدهب، العذراء والعقرب، الهاربات، قهوة المواردي، والاتحاد النسائي"، ومن المسلسلات: "شروق بلا غروب، كابتن أنوش، عفاريت عدلي علام، الأب الروحي، بنات خارقات، يا أنا يا إنتي، وشطرنج".

7- فاجأ المقربين منه بمشاركته في برنامج "مذيع العرب"، على قناة الحياة، رغم كبر سنه آنذاك (59 سنة)، في حين أن جميع المتسابقين من الشباب، وقدم عرضا مميزا حظى باستحسان الجمهور ولجنة التحكيم، لكنه خرج من المسابقة في التصفيات.

8- شرح تفاصيل مشاركته في "مذيع العرب" قائلا: "فوجئت باتصال من رقم دولي يعرض عليّ المشاركة بالبرنامج، وفهمت بعد ذلك أنه حصل على رقمي من مكتب ريجيسير بالقاهرة، فسافرت وفوجئت أن جميع المشاركين شباب، وترددت في العودة، لكني استمريت وشاركت بروح الشباب".

9- قال إنه لا يفضل الحديث عن فترة عمله بمجال "الدولاج"، لأن المخرجين ظلموه كممثل وقررا عدم الاستعانة به في أي أدوار، بعد ظن الكثيرون أنه محصور فقط في مجال "الدولاج".

10- متزوج من الفنانة "لاشينة لاشين"، وله ابنة هي المطربة الصاعدة أميرة عامر، التي احتفل بزفافها في أكتوبر الماضي.