"أمن الإسكندرية" ينهي استعداداته لإقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي

الإسكندرية - (أ.ش. أ):

أنهت مديرية أمن الإسكندرية، استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي والوداد المغربي علي استاد برج العرب في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم السبت.

وقال اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية: إنه جرى تعزيز الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد ونشر عدة نقاط أمنية من إدارتي المرور وتأمين الطرق، بالاشتراك مع البحث الجنائي، مع رفع شرطة المرافق كافة الإشغالات والسيارات المتروكة بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام.

وأضاف أنه جرى تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع دخول أي شخص من حضور المباراة غير حاملي التذاكر أو المصرح لهم بالحضور، مشيرًا إلى أنه سيجري استخدام بوابات كشف المعادن ووضع كاميرات لمراقبة الجماهير بالمدرجات، مع التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي، وملاحظة الحالة الأمنية لمكان إقامة الفريقين والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

وأكد مدير أمن الاسكندرية تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة، وأهاب بالجماهير بالتشجيع المثالي والالتزام بالروح الرياضية واتباع تعليمات الأمن حتى تنتهي وتخرج المباراة بشكل حضاري.

في سياق متصل، قررت هيئة إسعاف الاسكندرية الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة تتمركز بجوار الاستاد، فضلاً عن 12 مسعفًا داخل المدرجات، ورفع درجة الاستعداد ومضاعفة أطقم النوبتجيات بجميع أقسام مستشفى العامرية العام باعتباره مستشفى الإحالة، مع جاهزية فرق الانتشار السريع وأقسام الطوارئ بباقي المستشفيات.