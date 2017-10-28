هيئة محلفين توافق على أولى الاتهامات حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

واشنطن – (أ ف ب):

وافقت هيئة محلفين كبرى على الاتهامات الأولى في إطار التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في حملة الرئاسة الأمريكية عام 2016، وفق ما ذكرت قناة سي إن إن التلفزيونية التي لم تحدد التُهم أو الأشخاص المعنيين بها.

وقالت سي إن إن على موقعها الإلكتروني إن "هيئة محلفين اتحادية كبرى في العاصمة واشنطن وافقت الجمعة على الاتهامات الأولى في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر".

ونقلت القناة عن "مصادر مطّلعة على الملف" لم تُحدد هويتها، أنه تم إجراء استعدادات يوم الجمعة لتنفيذ اعتقالات يوم الإثنين.

واتصلت سي إن إن بالمتحدث باسم مولر، لكنه رفض التعليق على هذه المعلومات.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو جيمس كومي على خلفية قضية التدخل الروسي التي كان في حينه يتولى التحقيق بشأنها، ما أدى إلى تكليف مولر.