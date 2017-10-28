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ترامب يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

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مصراوي Masrawy

يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

09:53 ص السبت 28 أكتوبر 2017

ترامب يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يتحدث في مؤتمر

واشنطن – (أ ف ب):

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه من الزيادة "الاستثنائية" في محاصيل المخدرات في كولومبيا، وذلك في رسالة أرسلها إلى نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس نُشرت الجمعة.

وطلب ترامب مساعدة سانتوس في الحد من إنتاج وتهريب المخدرات في كولومبيا، في مسعى لمنع دخولها الى الولايات المتحدة، حسب ما جاء في الرسالة المؤرخة 24 أكتوبر.

وتابع ترامب "اعبّر عن هذه المخاوف لأنني وعدت شعب الولايات المتحدة بأننا سنمنع المخدرات من عبور حدودنا، واحتاج الى مساعدتك للحد من إنتاج وتهريب المخدرات في كولومبيا".

تُعدّ كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر منتجي أوراق الكوكا وأكبر مصدر للكوكايين الذي أنتجت 866 طنا منه في العام 2016 استنادا إلى الأمم المتحدة.

واعتبر سانتوس أنّ رسالة ترامب تشكل "دعمًا واعترافًا" بجهود حكومته في ما يتعلق بالقضاء على المحاصيل غير القانونية عبر استراتيجية تجمع بين تشجيع المزارعين على استبدال زراعة الكوكا بمحاصيل أخرى، والقضاء على المحاصيل غير الشرعية باستخدام القوة.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحفي "نحن أكثر دولة حاربت في الحرب ضد تهريب المخدرات وأكثر مَن قدّم تضحيات".

ولم يعلق البيت الأبيض على محتوى الرسالة إذ اعتبر أن "المخاطبات بين الرئيس ترامب والقادة الأجانب (شأن) خاص". لكنه أشار إلى أن ترامب وسانتوس حليفان قويان في منع تجارة تهريب المخدرات غير الشرعية.

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