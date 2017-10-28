أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

سفيرة التشيك بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر ممتازة علي كافة المستويات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفيرة التشيك بالقاهرة: علاقاتنا مع ممتازة علي كافة المستويات

09:56 ص السبت 28 أكتوبر 2017

سفيرة التشيك بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر ممتازة علي كافة المستويات

فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة التشيك

القاهرة - (أ ش أ):

قالت فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة التشيك لدي مصر إن العلاقات بين البلدين ممتازة علي كافة المستويات ولدينا علاقات صداقة تقليدية ونتعاون في كثير من المجالات من بينها التجارة والتعليم والصناعة والثقافة ، فضلا عن استمرار تبادل اللقاءات السياسية بين مصر والتشيك . معربة عن أملها في زيارة الرئيس عبد الفتاح لبراغ قريبا.

وأشارت كوخينيوفا - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية التشيك الذي يوافق بعد غد الاثنين- إلى أن هناك إمكانية لترتيب زيارات من جانب المسئولين التشيك للقاهرة مع بداية العام المقبل عقب الانتهاء من تشكيل التشيكية الجديدة في الأسابيع المقبلة. موضحة أن المشاورات السياسية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا بين نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تابلا والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية كانت مثمرة وتناولت القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما ناقش نائب وزير الخارجية التشيكي خلال لقاءاته مع المسئولين في وزارتي التجارة والصناعة والانتاج الحربي سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين .

وردا علي سؤال حول مناخ الاستثمار في مصر، قالت سفيرة التشيك إن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسنا ملحوظا بعد صدور قانون الاستثمار وإن الظروف الجاذبة للاستثمار في مصر سوف تجلب مزيدا من المستثمرين التشيك إلي البلاد.مشيرة إلي أن بعض الشركات التشيكية تتفاوض حاليا مع شركاء مصريين حول إقامة مشروعات مشتركة .

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية، ذكرت أن الصادرات التشيكية لمصر بلغت 145 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2017 ، وأن الصادرات المصرية للتشيك بلغت 52 مليون دولار . موضحة أن الالات تمثل 70 في المائة من الصادرات التشيكية لمصر .
وردا علي سؤال حول السياحة، توقعت ارتفاع عدد السائحين التشيك لمصر بمقدار الضعف هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي لأن مصر تعد مقصدا سياحيا جميلا وتمتلك الطبيعة الساحرة والتاريخ وهذا يجعل المواطنين التشيك يحبون قضاء إجازاتهم فيها .

وحول التعاون بين دول "الفشجراد" ومصر ، أكدت أن قمة مجموعة "الفشجراد" مع مصر علي مستوي رؤساء الدول التي عقدت في المجر هذا الصيف كانت ناجحة للغاية، ومن المتوقع عقد المزيد من الاجتماعات العام المقبل علي المستوي الوزاري. وقالت إن هناك امكانيات كبيرة للتعاون خاصة في مجالي الاستثمار والاقتصاد بين مصر والمجموعة ، فضلا عن أهمية تبادل الآراء والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

    أخبار

  • "علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور

    أخبار

  • السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

    أخبار

  • السيسي يلتقي وزير خارجية فرنسا لبحث أزمات الشرق الأوسط

    أخبار

إعلان

5f0cc1fcf1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر

مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |