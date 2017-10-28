سفيرة التشيك بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر ممتازة علي كافة المستويات

القاهرة - (أ ش أ):

قالت فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة التشيك لدي مصر إن العلاقات بين البلدين ممتازة علي كافة المستويات ولدينا علاقات صداقة تقليدية ونتعاون في كثير من المجالات من بينها التجارة والتعليم والصناعة والثقافة ، فضلا عن استمرار تبادل اللقاءات السياسية بين مصر والتشيك . معربة عن أملها في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبراغ قريبا.

وأشارت كوخينيوفا - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية التشيك الذي يوافق بعد غد الاثنين- إلى أن هناك إمكانية لترتيب زيارات من جانب المسئولين التشيك للقاهرة مع بداية العام المقبل عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة التشيكية الجديدة في الأسابيع المقبلة. موضحة أن المشاورات السياسية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا بين نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تابلا والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية كانت مثمرة وتناولت القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما ناقش نائب وزير الخارجية التشيكي خلال لقاءاته مع المسئولين في وزارتي التجارة والصناعة والانتاج الحربي سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين .

وردا علي سؤال حول مناخ الاستثمار في مصر، قالت سفيرة التشيك إن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسنا ملحوظا بعد صدور قانون الاستثمار وإن الظروف الجاذبة للاستثمار في مصر سوف تجلب مزيدا من المستثمرين التشيك إلي البلاد.مشيرة إلي أن بعض الشركات التشيكية تتفاوض حاليا مع شركاء مصريين حول إقامة مشروعات مشتركة .

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية، ذكرت أن الصادرات التشيكية لمصر بلغت 145 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2017 ، وأن الصادرات المصرية للتشيك بلغت 52 مليون دولار . موضحة أن الالات تمثل 70 في المائة من الصادرات التشيكية لمصر .

وردا علي سؤال حول السياحة، توقعت ارتفاع عدد السائحين التشيك لمصر بمقدار الضعف هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي لأن مصر تعد مقصدا سياحيا جميلا وتمتلك الطبيعة الساحرة والتاريخ وهذا يجعل المواطنين التشيك يحبون قضاء إجازاتهم فيها .

وحول التعاون بين دول "الفشجراد" ومصر ، أكدت أن قمة مجموعة "الفشجراد" مع مصر علي مستوي رؤساء الدول التي عقدت في المجر هذا الصيف كانت ناجحة للغاية، ومن المتوقع عقد المزيد من الاجتماعات العام المقبل علي المستوي الوزاري. وقالت إن هناك امكانيات كبيرة للتعاون خاصة في مجالي الاستثمار والاقتصاد بين مصر والمجموعة ، فضلا عن أهمية تبادل الآراء والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية .