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بالصور| بطلة خارقة "منتقبة" تقاتل "طالبان" في فيلم كرتون باكستاني

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بالصور| بطلة خارقة "منتقبة" تقاتل "طالبان" في فيلم كرتون باكستاني بالصور| بطلة خارقة "منتقبة" تقاتل "طالبان" في فيلم كرتون باكستاني

كتب : إنجي رأفت الأحد 28-07-2013 15:14

ابتكر الفنان الباكستاني آرون هارون رشيد، شخصية كرتونية لفتاة خارقة "منتقبة" وهي The Burka Avenger، وهي أول مرة يتم فيها تقديم فتاة خارقة ترتدي نقابا في عمل كرتوني في باكستان.

وتدور فكرة الكرتون، حول البطلة الخارقة المغامرة The Burka Avenger، أو "البرقع المنتقم"، والتي تظهر باسم Jiya وتعمل مدرسة وتحاول أن تحارب الأشرار الذين يحاولون منع الفتيات من التعليم في باكستان.

ينتقد آرون هارون رشيد في فيلمه، جماعة طالبان في باكستان، والتي تقوم بحرمان الفتيات من التعليم، وتعمل على غلق المدارس هناك.

وقال آرون رشيد إنه اختار النقاب ليخفي به وجه بطلته Jiya حتي تتنكر ويخفي هويتها، مثل أبطال المغامرات الخارقين في العالم.

وأضاف أنه كان من الصعب أن يظهر شخصية Burka Avenger وهي تلبس مثل Catwoman أو المرأة القطة، "بسبب اختلاف ثقافة المجتمع الباكستاني"، ولذلك اختار النقاب ليكون هو ملبسها في الكرتون.

يقدم الفيلم الكرتوني الباكستاني The Burka Avenger فكرة الحفاظ على البيئة وعدم التفرقة بين أفراد المجتمع جميعا، ويقدم كل ذلك في كرتون بسيط ومرح للأطفال.

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ON Sport

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