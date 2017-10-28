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تمارين صباحية لشد الجسم وتقوية عضلات

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تمارين صباحية لشد الجسم وتقوية عضلات تمارين صباحية لشد الجسم وتقوية عضلات

مصراوي Masrawy

تمارين صباحية لشد الجسم وتقوية عضلات

09:53 ص السبت 28 أكتوبر 2017

كتبت- مي مدحت:

عرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء فقرة رياضية مع الكابتن "فالنتينا"، في فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدمت خلالها بعض التمارين الصباحية لشد الجسم وتقوية العضلات للحصول على جسم رشيق ومثالي.

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مصراوي Masrawy

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