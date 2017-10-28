تمارين صباحية لشد الجسم وتقوية عضلات

كتبت- مي مدحت:

عرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء فقرة رياضية مع الكابتن "فالنتينا"، في فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدمت خلالها بعض التمارين الصباحية لشد الجسم وتقوية العضلات للحصول على جسم رشيق ومثالي.