الجيزة بدون كثافات.. سيولة مرورية بمختلف المحاور والميادين

كتب - محمد شعبان:

سيولة وأحجام مرورية أقل من المعتادة تشهدها محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم السبت، حيث بداية الأسبوع.

وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، انتظام حركة المرور بمحور 26 يوليو في الاتجاهين، ومحور أحمد عرابي الذي يعمل بشكل ممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، وجود كثافات معتادة أعلى محور صفط اللبن، ومنزل جامعة القاهرة، وتحديدا أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان التي تشهد تواجدًا مكثفا من رجال المرور لمنع وقوف السيارات منعا للزحام.

مطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز للقادم من مناطق المهندسين وشارع جامعة الدول العربية، يشهد انفراجة مرورية، الأمر نفسه بشارعي الهرم وفيصل.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات طبيعية أعلى كوبري الجيزة المعدني للقادم من فيصل في اتجاه كوبري عباس مرورا بمستشفى الرمد، الأمر نفسه بشارع الدقي للقادم من حديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة.

وعن الحالة المرورية بميدان الرماية، أشار المصدر إلى أن موعد دخول طلاب مجمع مدارس حدائق الأهرام تسبب في ظهور بعض الكثافات، بدأت تتلاشى تدريجيًا.

ولفت المصدر إلى وجود انسيابية مرورية بكورنيش النيل للقادم من مناطق كيت كات ومسرح البالون والعجوزة قاصدا مناطق الجيزة.

وأوضح المصدر وجود كثافات متوسطة أعلى كوبري 15 مايو للقادم من محور 26 يوليو وميدان سفنكس، ويفضل اتخاذ كوبري الجلاء أو كوبري الجامعة، وسط انتشار الخدمات المرورية تحت إشراف العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة.