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ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان

09:26 ص السبت 28 أكتوبر 2017

اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، فوز الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، بمنصب رئيس مجلس الإدارة لدورة جديدة في الانتخابات التي جرت امس الجمعة.

وحصل أبو الحجاج على 3 آلاف و846 صوتًا، فيما حسم محمد أحمد علي عبدالجواد، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بـ 3 آلاف و731 صوتًا، ووليد فوزي طه، أمينًا للصندوق بـ 4 آلاف و568 صوتًا.

وفي مقاعد أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، حسمها كلًا من أماني عبدالحافظ، بـ 3 آلاف و639 صوتًا، وأحمد حسن عبدالعزيز، بـ 3 آلاف و489 صوتًا، وعمرو محمد، بألفين و844 صوتًا، وكمال محمد كمال الصباغ، بألفين و281 صوتًا، وطارق محمد علي، بألفين و458 صوتًا.

وحسم مقاعد أعضاء المجلس تحت السن، كلًا من أحمد فوزي طه، بـ 3 آلاف و182 صوتًا، وأحمد السيد إبراهيم، بألفين و565 صوتًا.

وبلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين 10 آلاف و971، منهم 10 آلاف و69 صوتًا صحيحًا، و902 أصوات باطلة.

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