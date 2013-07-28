دعائي لبلدي..أغنية جديدة لـ"رامي رفعت"

كتب : محمد عبدالجليل الأحد 28-07-2013 15:34

انتهى المطرب رامي رفعت، نجم برنامج "صوت الحياة" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "دعائى لبلدي"، وصورها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد سعد.

وقال رامي رفعت "إنه نظرًا للأحداث الصعبة اللي بتمر بيها مصر، قررت أن أقدم دعاء من قلبي لمصر.. وأتمنى أن تمر الأيام المقبلة على خير ، وأن نستكمل ثورتنا بنجاح ونبتعد عن نزيف الدم.

أغنية دعائي لمصر من كلمات رمضان محمد، ومن توزيع سيد زكريا، ومن ألحان وغناء رامي رفعت.

تقول كلمات الأغنية، يا رب دعائي مش لوحدي.. ده لأهلي وإخواتي وبلدي.. يارب احفظها واحميها وخلي الأزمة دي تعدي.. عمر الإسلام ما قال لينا نقتل بعضينا كدة بإيدينا.. بالعكس وصانا نرحم بعضينا.

من ناحية أخرى، انتهى رفعت من تسجيل حلقة جديدة من برنامج "المولد" تقديم المطرب سعد الصغير، وستذاع في ليلة وقفة عيد الفطر.