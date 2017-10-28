أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 4 كيلو "حشيش" بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 4 كيلو "حشيش" بالشرقية

09:25 ص السبت 28 أكتوبر 2017

المتهمان

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط سائق وعاطل؛ بحوزتهما كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سامح.ج.م" 35 عامًا، سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و"محمد.ع.م" 27 عامًا، عاطل، مُقيمان بمشتول السوق؛ بحوزتهما بندقية خرطوش، و22 طربة لجوهر "الحشيش" المُخدر، تزن حوالي 4 كيلو جرامات.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته طربة حشيش و80 قرصا مخدرا بأسوان

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية​

    أخبار

  • ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بالشرقية

    أخبار

إعلان

ce6bd60a88.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا