ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 4 كيلو "حشيش" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط سائق وعاطل؛ بحوزتهما كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سامح.ج.م" 35 عامًا، سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و"محمد.ع.م" 27 عامًا، عاطل، مُقيمان بمشتول السوق؛ بحوزتهما بندقية خرطوش، و22 طربة لجوهر "الحشيش" المُخدر، تزن حوالي 4 كيلو جرامات.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.