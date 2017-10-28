بالصور- تشديدات أمنية بطرق قنا- الأقصر استعدادًا لمولد ماري جرجس​

قنا-عبدالرحمن القرشي:

شددت مديرية أمن قنا من اجراءات التفتيش والتأمين لطرق قنا الأقصر الزراعية والصحراوية لتأمين قوافل السادة الأقباط المتجهة لمولد ماري جرجس بمدينة أرمنت بجنوب الأقصر بداية من شهر نوفمبر المرتقب.

وكان اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا قد تفقد عددا من الأدير القبطية بغرب قنا التي تستهدفها قوافل مولد ماري جرجس خلال المرور بقنا و أمر العياط خدمات التأمين بضرورة اليقظة الكاملة أثناء الخدمة والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الخروج علي القانون وعدم الإنشغال عن الخدمات الأمنية .