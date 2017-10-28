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ضبط تشكيل عصابي لسرقة "المساكن" بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لسرقة "المساكن" بالعاشر من رمضان

09:21 ص السبت 28 أكتوبر 2017

المتهمين

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط 4 عاطلين؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمدينة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "محمد.ع.الـ.ح" 26 عامًا، مُسجل شقي خطر "سرقات عامة" وسبق اتهامه في 9 قضايا "سرقة ومخدرات"، و"مصطفى.إ.م" 19 عامًا، و"جاسر.ح.ج" 18 عامًا، و"محمد.ب.ز" 32 عامًا، جميعهم عاطلين، ومُقيمين بالعاشر من رمضان؛ لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن، بأسلوب "فسخ الأبواب".

وتبين قيام المتهم باستخدام "عتلة حديدية" لفسخ أبواب الشقق وسرقتها، حيث تمكنوا من سرقة شاشة تليفزيون وغسالة، ولاب توب، و3 هواتف محمولة، وبطارية سيارة، وتم ضبطها والتحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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