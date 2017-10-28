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انقاذ 12 مصريًا من الغرق بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

انقاذ 12 مصريًا من الغرق بالبحر الأحمر

09:08 ص السبت 28 أكتوبر 2017

انقاذ 12 مصريًا من الغرق بالبحر الأحمر

الغردقة- (أ ش أ):

تمكنت جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر من إنقاذ 12 مصريا كانوا على متن مركب سفاري بحرى من بينهم أفراد الطاقم إثر تعطل المركب.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة في تصريح اليوم، إن المركب كانت فى رحلة صيد بالبحر وحدث عطل مفاجئ للمركب وتم التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة وشركات البترول لتحريك أحد اللنشات القريبة من الموقع بجانب قيام الجمعية بدفع لنش الانقاذ التابع لها، مشيرًا إلى أن المركب المعطل وجد بمنطقة تسمى شعاب الملح شمال مدينة الغردقة.

 

هذا المحتوى من

Asha

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