بالصور| كريستين ستيوارت تظهر بملابس عسكرية في فيلمها الجديد Camp X Ray

كتب : إنجي رأفت الأحد 28-07-2013 15:36

بدأت الممثلة كريستين ستيوارت بطلة سلسلة أفلام Twilight في تصوير فيلمها الجديد Camp X Ray في لوس أنجلوس. وتقوم ستيورات بتمثيل دور ضابط عسكري في معتقل جوانتانامو في كوبا.

ارتدت ستيوارت الملابس العسكرية أثناء التصوير واختلف شكلها كثيرا، حيث اعتادت كريستين ستيورت الظهور بالملابس الجذابة في أفلامها.

ويعتبر الدور الذي تقدمه ستيورات، جديد بالنسبة لها، فدائما كانت تقدم الأدوار الرومانسية.

الفيلم من إخراج بيتر ساتلار والبطولته بالاشتراك مع ستيوارت، للممثل لان جاريسون والممثلة تارا هولت.