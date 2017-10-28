قانون أمريكي يسمح بإذابة جثث الموتى بدلًا من حرقها

لوس أنجلوس- (أ ش أ):

صدقت ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قانون يسمح بإذابة جثث الموتى بدلا من حرقها وذلك بوضعها في حمام به مادة كيميائية تعرف باسم /تحليل بالماء القلوي/ وسوف يتم تطبيق هذا القانون عام 2020، كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز".

ويتم وضع جثة الميث في محلول من الماء ثم حمام كيميائي لإزالة البروتين والدم والدهون والعظام والزراعات المعدنية مثل طقم الأسنان ويتم تسخين الجسم خلال عدة ساعات بدرجة حرارة 180 درجة مئوية.

وأوضح جاسون برادشو، رئيس ومدير خدمة دفن الجثث أن هذه العملية تكاليفها أقل من الحرق والدفن.

ويثير هذا القانون اعتراضات كثيرة قبل تطبيقه في 14 ولاية اخرى، كما اعترض البعض على إلقاء هذا السائل على الأرض مما يضر بالبيئة، لكن المسئول عن هذه العملية ذكر أن هذا السائل يمكن استخدامه كسماد للأرض.