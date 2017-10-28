أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قانون أمريكي يسمح بإذابة جثث الموتى بدلًا من حرقها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قانون أمريكي يسمح بإذابة جثث الموتى بدلًا من حرقها

08:37 ص السبت 28 أكتوبر 2017

قانون أمريكي يسمح بإذابة جثث الموتى بدلًا من حرقها

لوس أنجلوس- (أ ش أ):

صدقت ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قانون يسمح بإذابة جثث الموتى بدلا من حرقها وذلك بوضعها في حمام به مادة كيميائية تعرف باسم /تحليل بالماء القلوي/ وسوف يتم تطبيق هذا القانون عام 2020، كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز".

ويتم وضع جثة الميث في محلول من الماء ثم حمام كيميائي لإزالة البروتين والدم والدهون والعظام والزراعات المعدنية مثل طقم الأسنان ويتم تسخين الجسم خلال عدة ساعات بدرجة حرارة 180 درجة مئوية.

وأوضح جاسون برادشو، رئيس ومدير خدمة دفن الجثث أن هذه العملية تكاليفها أقل من الحرق والدفن.

ويثير هذا القانون اعتراضات كثيرة قبل تطبيقه في 14 ولاية اخرى، كما اعترض البعض على إلقاء هذا السائل على الأرض مما يضر بالبيئة، لكن المسئول عن هذه العملية ذكر أن هذا السائل يمكن استخدامه كسماد للأرض.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زوكربيرج يدافع عن فيسبوك بعد اتهامات بالانحياز ضد

    أخبار

  • مفوض حقوق الإنسان: مواقف ترامب يمكن أن تحرض على "العنف" ضد الإعلام

    أخبار

  • إصابة 16 موظفا دبلوماسيا أمريكيا بأعراض صحية غامضة في كوبا

    أخبار

  • أبرز عناوين الصحف العالمية

    أخبار

إعلان

633eb72beb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

كبير مستشاري ترامب السابق: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر

كبير مستشاري ترامب السابق: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر

ترامب يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

ترامب يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة

أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة