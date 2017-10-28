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دراسة: الاستحمام بماء بارد يقلل الإجازات المرضية

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مصراوي Masrawy

دراسة: الاستحمام بماء بارد يقلل الإجازات المرضية

08:42 ص السبت 28 أكتوبر 2017

دراسة: الاستحمام بماء بارد يقلل الإجازات المرضية

أرشيفية

نيويورك- (أ ش أ):

توصلت دراسة أجريت على 3000 شخصًا، أن الاستحمام بماء بارد يقلل من فرص أخذ الأشخاص إجازات مرضية.

وأكد الباحثون في جامعة "نيويورك"، أن الاستحمام بماء بارد يعمل على توفير معدلات الطاقة، على غرار احتساء فنجان من القهوة.

وشدد الباحثون على أن السبب لا يزال غير واضح، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات الحيوانية إلى أن التعرض للإصدارات الباردة تعزز من القدرة على تحمل الألم. كما أفاد المشاركون في الدراسة بأن الاستحمام بالماء البارد يعزز شحنات الطاقة في جسم الإنسان.

وتشير البيانات إلى أن الاستحمام بالماء البارد لمدة 30 يوما أدى إلى انخفاض الأجازات المرضية المبلغ عنها والانقطاع عن العمل بين البالغين.

 

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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