تشغيل 4 قطارات من القاهرة إلى "برج العرب" لنقل جماهير الأهلي والوداد

القاهرة- (مصراوي):

تشغل هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، 4 قطارات من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس، لنقل مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائي بالبطولة الإفريقية التي سوف تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقي الأهلي والوداد المغربي.

وأعلنت الهيئة أن الأربعة قطارات مقسمة على: قطارين في رحلة الذهاب من القاهرة، وقطارين فى رحلة العودة قطار من برج العرب الجديدة، وقطار آخر من محطة الإسكندرية إلى برج العرب.

وقال سيد سالم، رئيس الهيئة، في تصريحات له، أن قطارات الذهاب سوف تتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.30 والساعة 10.30 صباحا وتقف بمحطات (بنها - طنطا - دمنهور- محرم بك - كنج مريوط - محطة 25 يناير - برج العرب الجديدة)، وفى رحلة العودة يتحرك قطار من محطة 25 يناير بمدينة برج العرب الساعة 22.00 مساء والقطار الآخر من محطة الإسكندرية الساعة 23.00 بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب، على أن تكون سعر التذكرة موحدة بمبلغ 30 جنيه شاملة رحلتى الذهاب والعودة.