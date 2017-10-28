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ماتيس لـ"كوريا الشمالية": سنرد بقوة على أي هجوم علينا أو على حلفائنا

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مصراوي Masrawy

ماتيس لـ"": سنرد بقوة على أي هجوم علينا أو على حلفائنا

08:21 ص السبت 28 أكتوبر 2017

سول- (أ ش أ):

حذر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم السبت، كوريا الشمالية من خطورة استخدام السلاح النووي، مشيرا إلى أن استخدامه سيقابل برد عسكري فعال وساحق.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن وزير الدفاع الأمريكي قوله في تصريحات بعد محادثات دفاعية في سول، إن الولايات المتحدة لن تقبل مطلقا امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، محذرا من أن برامجها النووية والصاروخية التي تتقدم بشكل سريع ستقوض أمنها ولن تعززه.

وأضاف ماتيس "تأكدوا أن أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائنا سيتم دحره، وأي استخدام للأسلحة النووية سيقابل برد عسكري قوي سيكون فعالا وساحقا".

وكان ماتيس زار المنطقة الحدودية بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، الجمعة، وقال إن هدف الولايات المتحدة ليس خوض حرب مع بيونج يانج، وإنما إقناع الزعيم كيم جونج أون بالتخلي عن ترسانته النووية.

 

 

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Asha

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