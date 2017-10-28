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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة ليشمل باقي الأنحاء ليسود طقس معتدل نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط تكون غربية والرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

وسط الدلتا 20 28

الإسكندرية 17 26

بلطيم 17 27

مرسى مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 12 25

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 18 30

رفح 17 29

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 17 29

نخل 12 25

نويبع 20 28

طابا 17 27

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سانت كاترين 11 23

الطور 18 28

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 30

الفيوم 17 28

بني سويف 17 28

المنيا 16 28

أسيوط 16 28

سوهاج 17 30

قنا 17 32

الأقصر 16 32

أسوان 19 33

أبو سمبل 20 30

الوادي الجديد 14 31

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 20

رأس حدربة 24 29

حلايب 24 29
 

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