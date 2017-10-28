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اليوم.. قرعة أراضي الإسكان بـ 3 مدن جديدة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. قرعة أراضي الإسكان بـ 3 مدن جديدة

08:11 ص السبت 28 أكتوبر 2017

اليوم.. قرعة أراضي الإسكان بـ 3 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم السبت، سيتم إجراء قرعة الأراضي الأكثر تميزًا، في مدينة دمياط الجديدة: (عمارات مجاورة 22 الحي السادس (المتميز) مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة

وأضافت وزارة الإسكان في بيان لها، أنه سيتم إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة بني سويف الجديدة: (فيلات المنطقة السياحية والرياضية مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)،وذلك في بسرادق بجوار جهاز بني سويف الجديدة، وللأراضي التالية بمدينة سوهاج الجديدة: (عمارات منطقة الشريط المميز – شرق طريق المطار مسلسل 1، وذلك لجميع الحاجزين، بالسرادق المقام بجوار جهاز المدينة.

ويستمر إجراء القرعة العلنية لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي، والتي تم طرحها في 19 مدينة جديدة، خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 29 أغسطس، حتى يوم 25 نوفمبر 2017. وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

 

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