هيئة محلفين كبرى توافق على تهم تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

واشنطن- (د ب أ):

وافقت هيئة محلفين كبرى على الاتهامات الأولى في التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وفقا لما ذكرته شبكة "سى أن أن" الإخبارية مساء الجمعة، نقلا عن مصادر تم إطلاعها على القضية.

وذكرت الشبكة الاخبارية، أن التهم التي تمت الموافقة عليها يوم الجمعة تهم نهائية، ويمكن اعتقال الأشخاص المتهمين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقد تم تعيين مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت مولر في مايو لقيادة التحقيق المستقل في "جهود الحكومة الروسية للتأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016 والمسائل ذات الصلة".

وتم توسيع التحقيق ليشمل الاتصالات الروسية المزعومة مع فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2016.