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رئيس جواتيمالا السابق يواجه المحاكمة في تهم فساد

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مصراوي Masrawy

رئيس جواتيمالا السابق يواجه المحاكمة في تهم فساد

06:41 ص السبت 28 أكتوبر 2017

رئيس جواتيمالا السابق يواجه المحاكمة في تهم فساد

أرشيفية

جواتيمالا- (د ب أ):

ذكر قاض، الجمعة أن رئيس جواتيمالا السابق اوتو بيريز مولينا ونائبته السابقة روكسانا بالديتي يجب أن يحاكما بسبب ارتكاب جرائم فساد واحتيال في إطار تحقيق في مخالفات جمركية.

ووفقا للمحققين، شكل بيريز وبالديتى أثناء توليهما منصبيهما "لا لينيا" الإجرامية التي سمحت للشركات باستيراد البضائع إلى البلاد بتكلفة أقل مقابل الحصول على رشى.

ويتهم بيريز وبالديتي بتشكيل منظمة غير مشروعة، والإثراء غير القانوني، والاحتيال. وينكر كل منهما الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشف مدعون عامون في جواتيمالا وهيئة تابعة للأمم المتحدة، اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، عن أنشطتهم المزعومة.

كما وجهت اتهامات إلى حوالى 30 شخصا آخرين على صلة بالتحقيق.

واستقال بيريز مولينا، وهو جنرال متقاعد، في عام 2015 في نهاية فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

 

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