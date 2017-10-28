منتخب الطائرة يهزم الكاميرون ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ومونديال 2018

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تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة إلى المباراة النهائية ببطولة إفريقيا، التي تستضيفها مصر، بعدما نجح في هزيمة الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستطاع الفراعنة، بهذا الفوز، التأهل أيضًا إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

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وتفوق المنتخب الوطني، على الضيوف في الأشواط الثلاثة بنتيجة 26ـ24، 25ـ22، 25-23، ليلاقي تونس في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بينما يواجه الكاميرون، منتخب الجزائر على تحديد المركز الثالث والمؤهل أيضًا لنهائيات كأس العالم.