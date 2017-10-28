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منتخب الطائرة يهزم الكاميرون ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ومونديال 2018

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منتخب الطائرة يهزم الكاميرون ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ومونديال 2018 منتخب الطائرة يهزم الكاميرون ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا ومونديال 2018

التحرير

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تأهل الوطني للكرة الطائرة إلى المباراة النهائية ببطولة إفريقيا، التي تستضيفها ، بعدما نجح في هزيمة الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستطاع الفراعنة، بهذا الفوز، التأهل أيضًا إلى نهائيات بطولة 2018.

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وتفوق المنتخب الوطني، على الضيوف في الأشواط الثلاثة بنتيجة 26ـ24، 25ـ22، 25-23، ليلاقي تونس في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بينما يواجه الكاميرون، منتخب الجزائر على تحديد المركز الثالث والمؤهل أيضًا لنهائيات كأس العالم.

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التحرير

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