"يونيفرسال بيكتشرز" تطرح فيلم أنجلينا جولي الجديد Unbroken ديسمبر 2014

كتب : نورهان طلعت الأحد 28-07-2013 16:49

أعلنت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" أن فيلم Unbroken، الفيلم الجديد الذي أخرجته أنجلينا جولي، سوف يتم عرضه في دور العرض بأمريكا الشمالية في 25 ديسمبر عام 2014.

ويعد Unbroken الفيلم الثاني من إخراج أنجلينا جولي، بعد أن أشاد بها النقاد في أول تجربة إخراج في 2011، والذي رشح لجائزة جولدن جلوب وهو فيلم Land of Blood and Honey.

الفيلم مستوحى من الكتاب الذي دخل قائمة أفضل الكتب مبيعا لجريدة نيويورك تايمز، وهو كتاب Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption تأليف لورا هيلنبراند، وسوف يبدأ تصويره في أواخر سبتمبر 2013.

جولي انضم إليها في المشروع، المنتجان ماثيو باير، وأروين ستوف، وكانت تحارب بشراسة من أجل جلب هذه القصة التي لا تصدق عن شجاعة لويس "لوي" زامبريني إلى الشاشة الكبيرة، يشمل طاقم العمل خلف الكواليس فريق عمل بارع بقيادة الحاصل على 10 مرات ترشيح للأوسكار، مدير التصوير روجر ديكنز، الذي يعمل كمدير تصوير للفيلم، وجون هوتمان، الذي يعود للعمل مع جولي كمصمم إنتاج الفيلم.

تقول جولي "لقد كان لي شرف قضاء وقت كبير مع لوي زامبريني، الذي أعتبره بطلا لي، والآن أنا فخورة بأن أقول إنه صار صديقا عزيزا"، وتضيف "يشرفني كثيرا أن أكون من ينقل قصته الاستثنائية، وسأبذل قصارى جهدي لكي يعطيه الفيلم ما يستحق من تقدير وأنا ممتنة لشركة يونيفرسال أن أعطت لهذا الفيلم الأولوية في الإنتاج".

القصة الأصلية نشرتها راندوم هاوس في عام 2010، والكتاب يتابع قصة حياة لا تصدق من البطل الأوليمبي وبطل الحرب زامبيريني الذي نجا من تحطم طائرة في الحرب العالمية الثانية مع اثنين من أفراد طاقمها، ولمدة 47 يوما بعد الحادث يكافحون بعد أن قامت البحرية اليابانية بالقبض عليهم وإرسالهم إلى معسكر أسرى الحرب، وقد ظل الكتاب على قمة قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا مدة أكثر من 135 أسبوعا متتاليا، وحصل الكتاب على المركز السادس للكتب غير الروائية الأكثر مبيعا على مر العصور منذ عام 1942، وفاز أيضا بجائزة لوس أنجلوس تايمز لكتاب العام لأفضل كتاب غير روائي.

المشروع لديه تاريخ طويل مع يونيفرسال التي اكتسبت لأول مرة حقوق كتاب يحكي قصة حياة زامبيريني في عام 1957، وانتقلت الحقوق إلى هيلنبراند في ديسمبر عام 2010، وشاركت جولي في مشروع إخراج الفيلم من ديسمبر 2012.

وقام بإعادة كتابة السيناريو الأخوان جويل وإيثان كوين اللذان حصلا على جائزة الأوسكار عن فيلم No Country for Old Men، وذلك بعد أن كتب المسودة الأولى منه ويليام نيكلسون وريتشارد لاجرافينيس.

شركة فور ستار فيلمز مصر موزع أفلام شركتي يونيفرسال بيكتشرز وباراماونت بيكتشرز في مصر، سوف تقوم بعرض الفيلم في مصر في عام 2014.