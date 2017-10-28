«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

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أكد العميد أيمن الضبع، مقرر لجنة إعداد قانون المرور، أن القانون الجديد شهد تغييرات جوهرية عن نظيره الصادر في عام 2008، كما نص على التزامات كثيرة على الدولة، مشيرًا إلى أن توفير البدائل الجيدة لأصحاب السيارات الملاكي "تحد كبير نصر على اجتيازه".

وأوضح الضبع، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الهيئة العامة للمرور حررت 15 مليون مخالفة في 2016، لافتًا إلى أن عوائد المخالفات المرورية تدخل ميزانية الدول عبر وزارة المالية.

وكشف مقرر لجنة إعداد قانون المرور، عن الخسائر التي تتعرض لها الدولة بسبب أزمة المرور، مؤكدًا أن تصل إلى 425 مليار جنيه سنويًا.

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وشدد الضبع، على أن قانون المرور الجديد سيقضي علي إيصالات سحب الرخص المعمول به حاليًا، موضحًا أن جميع المعاملات ستتم إلكترونيًا، إذ يهدف القانون بصفة أساسية إلى فض الاشتباك بين المواطن ورجل المرور.