أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

Google+ Print
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا «المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد العميد أيمن الضبع، مقرر لجنة إعداد قانون المرور، أن القانون الجديد شهد تغييرات جوهرية عن نظيره الصادر في عام 2008، كما نص على التزامات كثيرة على الدولة، مشيرًا إلى أن توفير البدائل الجيدة لأصحاب السيارات الملاكي "تحد كبير نصر على اجتيازه". 

وأوضح الضبع، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء " على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الهيئة العامة للمرور حررت 15 مليون مخالفة في 2016، لافتًا إلى أن عوائد المخالفات المرورية تدخل ميزانية الدول عبر وزارة المالية.

وكشف مقرر لجنة إعداد قانون المرور، عن الخسائر التي تتعرض لها الدولة بسبب أزمة المرور، مؤكدًا أن تصل إلى 425 مليار جنيه سنويًا.

شاهد أيضا

وشدد الضبع، على أن قانون المرور الجديد سيقضي علي إيصالات سحب الرخص المعمول به حاليًا، موضحًا أن جميع المعاملات ستتم إلكترونيًا، إذ يهدف القانون بصفة أساسية إلى فض الاشتباك بين المواطن ورجل المرور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد

مساء dmc - العميد أيمن الضبع |القانون الجديد سيقضي علي ايصالات سحب الرخص والمعاملات ستتم الكترونياً

مساء dmc - العميد أيمن الضبع |القانون الجديد سيقضي علي ايصالات سحب الرخص والمعاملات ستتم الكترونياً

مساء dmc - اللواء خالد علي | مفيش ضابط مرور موجود في الشارع ليس لديه الجهاز الجديد للمخالفات |

مساء dmc - اللواء خالد علي | مفيش ضابط مرور موجود في الشارع ليس لديه الجهاز الجديد للمخالفات |

مساء dmc - العميد د.أيمن الضبع | الدولة تخسر بسبب أزمة المرور 425 مليار جنية سنوياً |

مساء dmc - العميد د.أيمن الضبع | الدولة تخسر بسبب أزمة المرور 425 مليار جنية سنوياً |