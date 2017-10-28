توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ
02:21 ص السبت 28 أكتوبر 2017
القاهرة- مصراوي
أعلنت حملة "علشان تبنيها" عن توقيع 35 ألف استمارة للحملة، بمحافظة كفر الشيخ، للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
يشار إلى بدء حملة "علشان تبنيها" منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم العديد من المواطنين ومشاهير الرياضة والفن وأعضاء مجلس النواب، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في انتخابات 2018 لفترة رئاسية ثانية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"حماة الوطن" مشيدًا بزيارة السيسي إلى فرنسا: نقلة نوعية للعلاقات مع
-
"درويش": الدولة لن تستطيع القضاء على العشوائيات بمفردها.. ونجحنا في
-
بالصور.. نجوم الفن والرياضة في احتفالية "كلنا معاك" تأييداً للسيسي
-
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"
إعلان
إعلان