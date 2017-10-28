توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

القاهرة- مصراوي

أعلنت حملة "علشان تبنيها" عن توقيع 35 ألف استمارة للحملة، بمحافظة كفر الشيخ، للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

يشار إلى بدء حملة "علشان تبنيها" منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم العديد من المواطنين ومشاهير الرياضة والفن وأعضاء مجلس النواب، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في انتخابات 2018 لفترة رئاسية ثانية.