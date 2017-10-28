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توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

02:21 ص السبت 28 أكتوبر 2017

القاهرة- مصراوي

أعلنت حملة "علشان تبنيها" عن توقيع 35 ألف استمارة للحملة، بمحافظة كفر الشيخ، للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسية ثانية.

يشار إلى بدء حملة "علشان تبنيها" منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم العديد من المواطنين ومشاهير الرياضة والفن وأعضاء مجلس النواب، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في انتخابات 2018 لفترة رئاسية ثانية.

 

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مصراوي Masrawy

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