"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

كتب - صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف كرداسة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية. وتضم 11 متهما منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس، ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة.