إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

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أحال عصام البديوي محافظ المنيا، 3 أطباء عظام في مستشفى طوارئ الشيخ فض بمركز بني مزار، إلى النيابة الإدارية، بعد إيقافهم عن العمل، لتغيبهم عن العمل، وورود شكاوى وبلاغات جماعية من الأهالي بتغيبهم.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة في المنيا، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء عقب ورود إشارة رسمية من المستشفى بتغيب الأطباء الثلاثة عن العمل والإبلاغ المرضي في ذلك اليوم؛ مما يؤثر سلبًا على سير العمل داخل المستشفى، وعلى الفور شكّلت المديرية غرفة عمليات من إدارة الطب العلاجي وإدارة الطوارئ تم خلالها رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من مستشفى طوارئ الشيخ فضل، مع التنسيق مع مرفق الإسعاف عند تحويل الحالات المصابة، موضحة أن المديرية في انتظار تحقيقات النيابة لتوقيع الجزاء القانوني على الأطباء الثلاثة.

وأمن جهة أخرى، حالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 39 موظفا بحي غرب المدينة ومقر الحملة الميكانيكية للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتراخيهم في خروج المعدات والآلات الخاصة بأعمال النظافة وعدم اكتراثهم بأهمية العمل المكلفين به.

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وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم على عدد من الوحدات المحلية التابعة للمركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رصد التقرير غياب 35 موظفا بحي غرب المدينة بدون عذر، وإهمال وتقصير 3 سائقين ومسئول الحملة الميكانيكية في أداء عملهم، وعليه تم تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح سيد، أنه أرسل مذكرة مرفق بها نتيجة التحقيقات مع الموظفين إلى محافظ المنيا، لتوقيع الجزاء المناسب لهم.