أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

فريق "اسمه ايه" يعلن غلق باب التقديم لمشروع "100 ألف مايم"

Google+ Print
فريق "اسمه ايه" يعلن غلق باب التقديم لمشروع "100 ألف مايم" فريق "اسمه ايه" يعلن غلق باب التقديم لمشروع "100 ألف مايم"

كتب : ندى سامي منذ 54 دقيقة

أعلن فريق "اسمه إيه" عن غلق باب التقديم لمشروع "100 ألف مايم للتغيير" لفناني المايم المقيمين بمصر لتقديم مشاريع عروض فنيه للمشاركة بالدورة الثانية من فعاليات المشروع، المقرر عقدها يوم 8 أغسطس وذلك عبر دعوة أطلقها الفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي بدأت من يوم 15 يوليو.

جدير بالذكر أن "100 ألف مايم للتغيير" هو أول مهرجان دولي لفنون التمثيل الصامت الذي يقام في ، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية؛ بهدف زيادة مساحة التعبير لفناني التمثيل الصامت لتوصيل آرائهم وأفكارهم المعاصرة للمجتمع والمشاركة سويا في تنفيذ عروضهم على المسارح أو الساحات المفتوحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟