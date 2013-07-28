فريق "اسمه ايه" يعلن غلق باب التقديم لمشروع "100 ألف مايم"

كتب : ندى سامي منذ 54 دقيقة

أعلن فريق "اسمه إيه" عن غلق باب التقديم لمشروع "100 ألف مايم للتغيير" لفناني المايم المقيمين بمصر لتقديم مشاريع عروض فنيه للمشاركة بالدورة الثانية من فعاليات المشروع، المقرر عقدها يوم 8 أغسطس وذلك عبر دعوة أطلقها الفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي بدأت من يوم 15 يوليو.

جدير بالذكر أن "100 ألف مايم للتغيير" هو أول مهرجان دولي لفنون التمثيل الصامت الذي يقام في مصر، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية؛ بهدف زيادة مساحة التعبير لفناني التمثيل الصامت لتوصيل آرائهم وأفكارهم المعاصرة للمجتمع والمشاركة سويا في تنفيذ عروضهم على المسارح أو الساحات المفتوحة.