المؤبد لـ 25 عسكريًا تركيًا بتهمة محاولة الانقلاب الفاشل

أنقرة- (أ ش أ):

قضت محكمة تركية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على 25 شخصا بينهم قائد سابق بخفر السواحل بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة في محاولة الإنقلاب العام الماضي.

وذكرت قناة سكاي نيوز الاخبارية أن الادعاء اتهم 28 شخصا في أحداث بقاعدة عسكرية في إقليم قوجهايلي بشمال غرب البلاد يوم 15 يوليو ليلة محاولة الانقلاب ، وبرأت المحكمة ساحة 3 من المتهمين.

وأدانت محكمة أخرى هذا الشهر 42 عسكريا بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان ، خلال محاولة الانقلاب وعاقبت معظمهم بالسجن مدى الحياة.

وتتهم الحكومة شبكة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير الانقلاب ، بعد أن كان الرجل حليفا سابقا لأردوغان.

وينفي جولن ارتباطه بالمحاولة الانقلابية وأدان الانقلاب من منفاه الاختياري في بنسلفانيا، حيث يعيش منذ عام 1999.