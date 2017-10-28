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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث كرداسة"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث كرداسة"

01:00 ص السبت 28 أكتوبر 2017

اكاديمية الشرطة

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد أبو حجازة في اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالإعدام شنقا وتم ضبطه وأعيدت اجراءات محاكمته.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيل.

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