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وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل جامعة القاهرة وهيفاء وحماقي في "الأمريكية"

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مصراوي Masrawy

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل جامعة القاهرة وهيفاء وحماقي في "الأمريكية"

12:46 ص السبت 28 أكتوبر 2017

عمر خيرت

كتب- محمد قاسم:

شهدت جامعتا القاهرة والأمريكية، حفلات فنية مساء الجمعة بحضور عدد كبير من الطلاب.

واستضافت جامعة القاهرة، في الساعة الـ7 مساءً الموسيقار عمر خيرت في ليلة موسيقية رائعة تحت قبة الجامعة وسط تفاعل أكثر من ألفين طالب ضمن الموسم الثقافي الفني للجامعة.

في الوقت الذي انتهى فيه "خيرت" من حفله بجامعة القاهرة، انطلق حفل الجامعة الأمريكية في حوالي التاسعة مساءًا بحضور المطرب الشاب محمد حماقي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

واستهلت "هيفاء" حفل الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة، نظمه اتحاد طلاب الجامعة.

وظهرت "وهبي" لأول مرة في عمل فني بالقاهرة منذ قرار غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، في 5 أكتوبر الجاري، وقفها عن التمثيل في ، أو المشاركة في أعمال فنية مصرية، بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي حيث ردت هيفاء على قرار غرفة صناعة السينما بمنعها: "سيبوكم من اللي اتقال.. ده أي كلام".

وأشعلت هيفاء المسرح بباقة من ألمع أغانيها، حيث ارتدت "هوت شورت" خلال الحفلة، وأعربت عن سعادتها بها.

ثم أعقبها المطرب محمد حماقي، بباقة من ألمع أغانية وسط حضور طلابي كبير بساحة الجامعة.

 

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