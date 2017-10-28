القبض على 7 مسجلين خطر هاربين من العدالة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - (أ ش أ)

تمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على 7 مسجلين خطر هاربين من العدالة خلال حملات أمنية مكثفة لرجال المباحث بعدد من المدن والمراكز بالإقليم.

وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي اخطارا بالقبض على "عبد الله ز" (41 عاما) والهارب من حكم بالحبس المؤبد بتهمة ترويج المخدرات والقبض على "محمود م" (31 عاما)، والهارب من حكم بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة والقبض على "أحمد م" (33 عاما) والهارب من حكم بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة احداث عاهة مستديمة والقبض على محمود ع

(40 عاما ) والهارب من المحاكمة في قضية بلطجة والقبض على هاني ع (34 عاما) والهارب من المحاكمة في قضية بلطجة والقبض على "شفيق م (49 عاما) والهارب من المحاكمة في قضية ضرب.

كما تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بالقبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بدون ترخيص قانوني بحملها.

كما تمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على 4 مروجين للمخدرات خلال حملات أمنية بعدد من المدن والمراكز.

وتلقي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بالقبض على "محمد ع" (30 عاما) بحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر بلغت 3 كجم وسلاح ناري بدون ترخيص والقبض على "إسلام ن" 20 عاما وبحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر بلغت نصف كيلوجرام والقبض على "طلال س" (52 عاما) وبحوزته 50 جراما من مخدر الافيون والقبض على "ماهر س" ( 37 عاما) وبحوزته 100 جرام من الهيروين.

كما تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بتحرير 944 مخالفة مرورية متنوعة بداخل مدينة الإسماعيلية و866 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة والمراكز بالإقليم.